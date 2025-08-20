En Corée du Nord où chaque geste est surveillé, deux adolescents découvrent l'amour. Yoon Gi est d'une classe inférieure ? tandis que les parents de Mi Ran, membres de l'élite du Parti, l'ont déjà promise à un étudiant de la capitale. Pourtant, un regard échangé lors d'une exécution publique va bouleverser leur vie. Sous l'oeil omniprésent des brigades de quartier et de la Sécurité d'Etat, leur passion clandestine devient une résistance silencieuse. Comment s'aimer dans une dictature où le moindre écart peut conduire en colonie de rééducation ? Comment rêver de liberté quand tout invite à la soumission ? Avec Nous n'avons rien à envier au reste du monde, Nicolas Gaudemet livre un roman bouleversant, à la fois récit intime et fresque politique, où la passion lutte pour exister dans l'horreur ordinaire d'un régime totalitaire. Un Roméo et Juliette nord-coréen, qui interroge en nous les limites du courage, de la révolte et de l'espoir.