#Roman francophone

L'âme de fond

Julia Clavel

Et si aller bien devenait une question de vie ou de mort ? Psychologue à l'esprit aiguisé mais aux fêlures profondes, Caroline en est persuadée : ces derniers temps, quelque chose lui échappe. Des patients qui ne reviennent pas, des décès qu'elle ne s'explique pas, et cette impression d'être la seule à percevoir la menace qui se profile... Parmi ceux qui la consultent, trois semblent en première ligne : Hadrien, avocat ambitieux incapable de s'engager émotionnellement ; Sophie, mère de famille engluée dans une vie qui ne lui suffit plus ; Michel, ministre de la Santé parachuté dans une tourmente politique qui le dépasse. Alors que Caroline se lance dans une enquête qui menace de la consumer, ses trois patients se laissent peu à peu submerger par leurs propres tensions, au risque de s'y noyer. Julia Clavel signe un premier roman d'anticipation qui résonne comme un avertissement. Et si le plus grand danger n'était pas dehors, mais au coeur de nos contradictions ??

Par Julia Clavel
Chez Editions de l'Observatoire

Auteur

Julia Clavel

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Littérature française

L'âme de fond

Julia Clavel

Paru le 20/08/2025

432 pages

Editions de l'Observatoire

23,00 €

9791032936511
