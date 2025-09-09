Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Le Secret des Secrets

Dan Brown

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'éminent professeur de symbologie Robert Langdon se rend à Prague pour une conférence sur la noétique donnée par son amie de longue date, Katherine Solomon. La scientifique est sur le point de publier un ouvrage révolutionnaire sur la nature de la conscience humaine. Un meurtre sauvage va soudain précipiter leur séjour dans le chaos. Katherine disparaît, et son manuscrit est piraté sur le serveur de son éditeur. Commence alors une course contre la montre dans Prague et ses mystères. Langdon se retrouve pourchassé par une étrange créature mythologique et devient la cible d'une organisation dont le projet pourrait changer à jamais notre conception de l'esprit humain. Dan Brown est l'auteur de nombreux best-sellers internationaux. Da Vinci Code reste aujourd'hui l'un des romans les plus vendus de tous les temps. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Dominique Defert et Carole Delporte

Par Dan Brown
Chez Jean-Claude Lattès

|

Auteur

Dan Brown

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Secret des Secrets par Dan Brown

Commenter ce livre

 

Le Secret des Secrets

Dan Brown

Paru le 09/09/2025

704 pages

Jean-Claude Lattès

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709668385
9782709668385
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.