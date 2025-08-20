Inscription
#Roman francophone

Cabane

Abel Quentin

Berkeley, 1973. Département de dynamique des systèmes. Quatre jeunes chercheurs mettent les dernières touches au rapport qui va changer leur vie. Les résultats de l'IBM 360, alias "Gros Bébé", sont sans appel : si la croissance industrielle et démographique ne ralentit pas, le monde tel qu'on le connaît s'effondrera au cours du XXIe siècle. Au sein de l'équipe, chacun réagit selon son tempérament ; le couple d'Américains, Mildred et Eugene Dundee, décide de monter sur le ring pour alerter l'opinion ; le Français Paul Quérillot songe à sa carrière et rêve de vivre vite ; et l'énigmatique Johannes Gudsonn, le Norvégien, surdoué des maths ? Gudsonn, on ne sait pas trop. Certains disent qu'il est devenu fou.

Par Abel Quentin
Chez J'ai lu

|

Auteur

Abel Quentin

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

Cabane

Abel Quentin

Paru le 20/08/2025

384 pages

J'ai lu

9,50 €

9782290382271
© Notice établie par ORB
