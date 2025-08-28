Inscription
Le château des insensés

Paola Pigani

"Jeanne tout court, sans nom de jeune fille, sans nom d'épouse. Jeanne sans état civil ni sac à main". C'est ainsi que se présente cette jeune femme à sa descente du "train des fous" en septembre 1939. Internée en région parisienne après la mort de son nouveau-né, elle a été transférée à Saint-Alban avec les autres patients. Dans ce château perché au milieu de la Lozère, une équipe de psychiatres, dont le célèbre docteur Tosquelles, met en place de nouvelles pratiques thérapeutiques. Le maître mot est liberté. Liberté d'oeuvrer, d'inventer, de créer, d'échanger. Au coeur de la guerre, cette communauté atypique s'ouvre aux résistants, clandestins et autres artistes en fuite, comme Paul Eluard et Nuche. Même dans ces heures sombres, une nouvelle voie s'ouvre à ces insensés et à Jeanne, qui va renaître à la vie et à elle-même.

Par Paola Pigani
Chez Liana Levi

|

Auteur

Paola Pigani

Editeur

Liana Levi

Genre

XXe siècle

Le château des insensés

Paola Pigani

Paru le 28/08/2025

304 pages

Liana Levi

12,00 €

9791034911134
© Notice établie par ORB
