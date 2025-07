Ma vie en famille d'accueil

Bonjour! Je m'appelle Will, j’ai 11 ans. J'aime jouer a des jeux vidéo, dessiner et faire du skate au parc. Je n'aime vraiment pas les moustiques, ni le céleri. Je suis un enfant parmi tant d'autres. Quand les gens me voient, ils ne se doutent pas que je vis une situation très difficile. Je suis placé en famille d'accueil. Laisse-moi t'expliquer...



La collection « Laisse-moi t’expliquer... » présente des albums documentaires destinés aux jeunes d’âge scolaire. Un peu à la manière d’un collage réalisé par un enfant, ce livre raconte l’histoire d’un garçon qui vit un placement en famille d’accueil. Will y explique, dans ses mots, la manière dont il s’adapte à sa nouvelle vie. Empreint de délicatesse, cet ouvrage est conçu pour accompagner les enfants qui vivent une situation similaire, mais aussi pour sensibiliser les jeunes de leur entourage à cette difficile réalité.