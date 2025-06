Ils sont étudiants à Iowa City et rêvent de devenir poètes, pianistes, danseurs... Des jeunes remplis de doutes et d'ambition, aux portes de l'âge adulte. Parmi eux, Seamus, Noah, Fatima et Fyodor, socialement opposés, qui s'attirent et se déchirent. Vient l'heure des choix : faut-il qu'ils s'accrochent à leurs idéaux ou qu'ils s'accommodent des exigences du monde - et à quel prix ? Les Derniers Américains est un roman sur l'art, l'amour et le sexe, l'argent et la précarité, dans un monde moderne où quelques irréductibles essaient encore d'écrire de la poésie, de jouer Chopin, face à l'ultra-rentabilité de soi, des autres, des sentiments. Erudit et poignant. Boston Globe. Un récit d'une empathie remarquable. Washington Post. L'un des auteurs les plus importants de sa génération. Il dresse brillamment un panorama de la jeunesse à l'ère post-capitaliste, aux incontournables problématiques queers et racisées. The Guardian.