La Sorcière est l'oeuvre la plus audacieuse de Michelet, saluée au XXe siècle par George Bataille, Roland Barthes, Michel Serres, dans des textes qui mettent en lumière sa profondeur épistémologique. Offrant la reconstitution poétique d'une vie de femme qui s'étendrait sur trois cents ans, La Sorcière montre la façon dont la crise de la fin du Moyen Age a conduit à la construction d'un univers mental torturé d'où jaillit la figure de Satan. Aujourd'hui le succès de la figure de la Sorcière encourage à jeter une lumière neuve sur le texte de Michelet. Ce n'est pas surfer sur la mode que de le faire apparaître comme l'un des livres ayant contribué à constituer le mythe moderne de la Sorcière : il l'est réellement. Il pose les bases d'une figure symbolique que se sont par la suite appropriées les féministes, et plus récemment l'écoféminisme. Cet éclairage neuf est apporté par Paule Petitier qui livre une édition revue et annotée d'un grand texte de Jules Michelet.