Dans la culture occidentale, Périclès a le rare privilège de donner son nom à un " Siècle " , incarnant l'apogée politique et culturelle du monde grec. Pour autant, faut-il croire l'historien Thucydide lorsqu'il soutient, à propos d'Athènes : " C'était, de nom, une démocratie, mais, en fait, le premier citoyen exerçait le pouvoir " ? Périclès régna-t-il en souverain sur des masses consentantes ou ne fut-il qu'une marionnette actionnée par le peuple ? De Thucydide à Plutarque, de Voltaire à Rousseau, de Grote à Duruy, les auteurs anciens et modernes se sont interrogés sur les relations nouées entre le stratège et la communauté athénienne. Périclès, chef tout-puissant ou simple ventriloque des aspirations populaires ? Telle est l'énigme que cette enquête historique et historiographique s'emploie à résoudre. Vincent Azoulay propose ici une nouvelle édition revue et augmentée de son Périclès, ouvrage salué par la critique et récompensé par le prix du livre d'histoire du Sénat.