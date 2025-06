La brume montait du large, s'entortillait le long des mâts et des coques brunes, brouillait peu à peu le soleil toujours haut en cette fin de journée. 859. Depuis les îles scandinaves, le chef viking Rourik embarque avec ses frères et sa flotte pour Novgorod. Pour quelles raisons le vieux prince Gostomysl, qui règne sur ce pays slave, a-t-il fait appel à son ennemi d'hier ? Sa fille Oumila s'interroge sur les intentions réelles de l'ambitieux Viking mais ne peut nier son trouble face à lui. Entre saga scandinave et conte russe, Les Vikings de Novgorod évoque la figure légendaire de Rourik, à l'origine de la dynastie qui fonda l'Etat Rus' de Kiev, puis régna sur la Moscovie jusqu'à la fin du XVI ? siècle, d'Oleg le Sage ou saint Vladimir jusqu'à Ivan le Terrible.