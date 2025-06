Et si nous pouvions redéfinir les qualités nécessaires pour diriger ? Et si la gentillesse passait avant tout le reste ? Fille de policier, mormone en proie au doute, Jacinda Ardern a grandi dans une petite ville de Nouvelle-Zélande. Une fois Première ministre, elle a su s'assurer le respect du monde entier en gouvernant avec empathie, et a bouleversé l'image que nous avions de ce que peut être un dirigeant mondial. La nomination de Jacinda Ardern au poste de Première ministre à l'âge de 37 ans a attiré l'attention de la communauté internationale. Mais c'est sa réaction courageuse et pleine de compassion après les attentats contre des mosquées de Christchurch en 2019 qui a mis en lumière sa conception d'un autre art de gouverner - associant bienveillance et efficacité. A la tête de son pays, elle a dû relever des défis sans précédent - une éruption volcanique, une grave atteinte à la biosécurité, et une pandémie planétaire -, et a proposé des mesures visionnaires pour répondre au changement climatique, réduire la pauvreté infantile et conclure des accords historiques dans le domaine du commerce international. Tout cela en jonglant, sous le regard du public, avec la naissance de son premier enfant et son rôle de mère. Dans ce livre, cette icône mondiale partage son histoire, ses combats et ses surprises, y compris les raisons qui l'ont conduite à démissionner au bout de six ans à son poste. Jacinda Ardern est un modèle pour toutes celles et tous ceux qui ont un jour douté d'eux-mêmes, ou aspiré à diriger avec compassion, conviction et courage. Un autre art du pouvoir va bien au-delà de simples mémoires politiques. Laissant entrevoir ce que l'on ressent quand on gouverne, le livre pose en fin de compte la question : et si vous étiez, vous aussi, capable de plus que ce que vous avez jamais imaginé ?