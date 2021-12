De l'excuse au pardon : où, la faute ? Tome 2

Nos rendez-vous se poursuivent. Après ceux " de l'indissolubilité au partage " et toujours en suivant le même fil conducteur qui est celui de la morale sexuelle revisitée par la foi. Cette fois nous avons lu la bible mais aussi notre catéchisme, nous sommes donc plus aguerris aux démonstrations et explorerons les résonances du péché (qui dit morale...) irons du côté d'Adam et Eve, de la femme adultère, de Rome, rencontrerons un confesseur, un évêque (pour parler du couple que formèrent les parents de Jésus et de ses particularités), un docteur de l'église ... Pour finalement nous recentrer sur nous-même et compléter notre opinion autant que notre formation qui ne sont plus tout à fait celles d'un néophyte vu qu'à l'imitation de Jésus-Christ, l'auteur se met à parler parfois avec autorité : de fait, il en est d'une certaine expérience de la vie qu'elle n'est pas étrangère à la théologie. Quelques poème clôtureront ce second volet en s'efforçant de l'illustrer intelligemment et pour augurer d'une habitude.