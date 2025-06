The Guilty Mother

Et vous, est-ce que vous la croyez ? Melissa Slade avait tout pour elle : la beauté, un mari aimant et de magnifiques jumelles. Mais en un clin d'oeil, sa vie à l'apparence parfaite s'est transformée en cauchemar, lorsqu'elle s'est retrouvée en procès pour le meurtre de ses petites filles. Jonathan Hunt a couvert l'affaire de la mort des bébés Slade pour le journal local. Maintenant que de nouveaux éléments sont apparus, le patron de Jon veut qu'il reprenne l'enquête pour découvrir la vérité. La date de l'appel de Melissa approchant, le temps presse. Et, alors que Jon est entraîné plus profondément dans une affaire qu'il voulait oublier, il commence à remettre en question la culpabilité de Melissa. Melissa manipule-t-elle Jon, ou lui dit-elle la vérité ? Est-elle une meurtrière ou la victime d'une erreur judiciaire ? Et si Melissa Slade est innocente, qu'est-il vraiment arrivé à Ellie et Amber Slade ? Un polar psychologique haletant.