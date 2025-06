Lever les yeux vers les étoiles. C'est la raison d'être de Joan Goodwin depuis l'enfance. Aussi, à défaut de pouvoir les approcher, dans un monde où le métier d'astronaute est réservé aux hommes, elle est devenue astrophysicienne. Mais le jour où elle apprend que la NASA recrute des scientifiques, consciente des sacrifices qui s'annoncent, elle saisit sa chance. Elle aussi, elle ira dans l'espace. Animée par la passion et un amour dont elle n'aurait pu concevoir l'existence, elle poursuit inlassablement son rêve. Ce matin de décembre 1984, quand Joan arrive au centre de contrôle à Houston, elle s'attend à vivre une journée comme les autres. Elle n'est ni anxieuse, ni terrifiée, ni dévastée. Pourtant, quelques heures plus tard, l'incident qui survient dans la navette spatiale fait basculer le destin des astronautes à bord comme celui de Joan, restée sur Terre. L'autrice culte de Daisy Jones and the Six et Les Sept Maris d'Evelyn Hugo nous offre une histoire d'amour bouleversante, vertigineuse et épique qui nous plonge dans l'Amérique des années 1980 et la conquête de l'espace. "Palpitant... déchirant... inspirant. Atmosphère est l'histoire trépidante et émouvante d'une jeune femme ambitieuse qui trouve sa voix et sa passion... J'ai adoré". Kristin Hannah "Taylor Jenkins Reid est assurément la reine pour nous raconter des histoires". The Sunday Telegraph Après un début de carrière dans l'industrie du cinéma, Taylor Jenkins Reid s'est tournée vers l'écriture. Autrice de neuf ouvrages qui ont connu un grand succès aux Etats-Unis et à l'étranger, elle est aujourd'hui une plume montante de la littérature contemporaine américaine. Chaque nouveau roman est un événement, célébré par la critique et les lecteurs dans les 17 pays dans lesquels ses livres sont traduits. Traduit de l'anglais par Typhaine Ducellier