Une toile large comme le monde

Sous nos trottoirs et nos océans, des millions de mails transitent chaque seconde à travers des câbles qui irriguent notre monde. Surfant sur ce flux continu, Pénélope, June, Birgit et Lu Pan mènent leur existence de « millénials » aux quatre coins de la planète. Fascination ou familiarité, dépendance ou dégoût, leur rapport au web oscille, dans leur travail comme dans leur vie amoureuse. En découvrant l’univers de boîtes et de fils qui les relient bien plus concrètement qu’ils n’imaginent, ils élaborent un plan vertigineux pour atteindre leur but commun : mener une existence hors de la Toile. FLIN s'ancre au fond de l'océan, où il charrie l'existence numérique de toute l'humanité : 145 millions de mails transitent simultanément dans ses entrailles. Tandis que le câble, impassible, remplit sa mission dans les profondeurs marines, Pénélope, Jude, Birgit et Kuan sont éparpillés sur la surface du globe. Vivant aux Etats-Unis, au Danemark, à Genève, à Singapour, ces " millénials " qui maîtrisent Internet autant qu'ils en sont dépendants, se rencontrent sur la Toile pour participer de très près ou de plus loin au " Projet ". Ce roman est un génial selfie du monde contemporain, dans lequel virtuel et réel sont toujours plus intriqués. Prix Nicolas Bouvier au Festival Etonnants voyageurs à Saint Malo pour Chroniques de l'Occident nomade (Zoé, 2012), Aude Seigne a ensuite publié en 2015 Les Neiges de Damas. Quand elle n'est pas en voyage, elle vit à Genève.