Dans la bibliothèque privée d'Hitler

On pouvait croire que tout avait été écrit au sujet d'Adolf Hitler. Personne cependant ne s'était jamais intéressé à ses lectures et à ce qu'elles dévoilent de l'homme. Au terme d'une longue investigation, Timothy W. Ryback est parvenu à réunir une partie de la bibliothèque privée d'Hitler, près de 1200 volumes. Les livres qu'Hitler lisait, au moins un par nuit selon son entourage, ceux qui l'ont formé comme les notes manuscrites qu'il inscrivait en marge des textes nous révèlent ses goûts et ses obsessions. Un regard neuf sur le dictateur.