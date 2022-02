"Le chemsex. J'en avais vaguement entendu parler dans les médias. Contraction de Chemical Sex, il désigne l'utilisation de drogues de synthèse pendant l'acte sexuel pour atteindre des sommets d'extase. Une pratique nouvelle dans les partouzes". Quand Zède, journaliste connu pour ses articles sur les milieux underground parisiens, se met à enquêter sur le chems et accepte de participer à une partie fine, il ne se doute pas que sa vie va voler en éclats. Dès sa première soirée, le compte à rebours est lancé, il bascule dans la spirale de l'addiction au sexe sous drogues. Plans à trois, quatre et plus. Dégoût, sevrage, rechute. Isolement, paranoïa, démence : bienvenue dans l'enfer du chemsex.