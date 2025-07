Coming out, amitié et scolarité... Rien n'est jamais parfait au lycée.



Lesbienne et out depuis le collège, Vic est bien décidée à se présenter aux élections du Conseil de Vie Lycéenne. Son objectif : organiser une journée des fiertés pour aider les jeunes de la communauté LGBTQIA+ à être eux-mêmes au lycée. Le problème : elle doit concourir contre Jade, élève modèle légèrement hautaine, qui lui file un désagréable complexe d'infériorité.

Toutefois, à force de se côtoyer pendant la campagne, leur rivalité s'efface, et Vic découvre une fille différente de celle qu'elle imaginait... une fille qui lui plaît. Comment gérer cette attirance alors que Jade, elle, n'a pas fait son coming out ? Et si le vrai défi de cette élection n'était pas la victoire, mais de réaliser qu'en amour, rien n'est parfait ?

Une romance cocon et positive qui explore les défis liés à l'identité, la pression sociale et l'acceptation de soi et des autres.