Numérique pas bête pour le 7 à 107 ans

Un livre de la collection à succès Pas bête pour les 7-11 ans qui se posent des questions sur le monde numérique dans lequel ils grandissent (et pour leurs parents et grands-parents ! ). Des réponses de spécialistes à des questions d'enfants - A quoi ressemblait le premier ordinateur ? - Pourquoi les parents disent "Stop, les écrans ! " ? - Est-ce qu'une panne informatique pourrait tout arrêter sur Terre ? - Est-ce que Google a réponse à tout ? - Comment ils faisaient, mes grands-parents, pour communiquer sans téléphone portable ? - Est-ce qu'il existera un jour un robot pour ranger ma chambre ? - Qui invente les emojis ? - Est-ce que le numérique, c'est mauvais pour la planète ? - Et l'IA, est-ce qu'elle va travailler à notre place ? Des pionniers de l'informatique à l'art numérique, de la fabrication des jeux vidéos à la question de la gratuité sur internet, ce livre fourmille d'anecdotes et d'informations pour découvrir et s'approprier tous les aspects du numérique. Mieux comprendre le monde Les auteurs de ce livre donnent aux enfants les clés pour comprendre le monde dans lequel ils vivent, et les invitent à réfléchir à leur usage des objets numériques qui les entourent. Un livre incontournable pour poser un regard éclairé sur le monde d'aujourd'hui et de demain.