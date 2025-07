Français CE1 Le monde de CLEO

Le guide pédagogique Le Monde de Cléo CE1 2025 permet de comprendre la démarche d'entraînement du fichier et de mener à bien toutes les activités qui y sont proposées. Conformément aux orientations définies par les nouveaux programmes 2025 , Le Monde de Cléo organise les apprentissages au moyen de séances courtes et fréquentes , favorisant l'appropriation des compétences sur le long terme . Le guide pédagogique Le Monde de Cléo CE1 : - Expose les principes et les choix spécifiques de cette nouvelle édition réorganisée linéairement afin de favoriser la lisibilité ; - Présente les options d'accessibilité de cette édition inclusive destinée à tous les enfants, y compris les enfants à besoins particuliers ; - Facilite le travail de préparation et de programmation grâce à de nombreux exemples et conseils pratiques ; - Offre une grande variété de pistes pour travailler l'oral et la production d'écrit ; - Présente des activités de copie et de dictées quotidiennes ; - Décrit précisément le déroulement des séquences d'apprentissage en permettant d'articuler avec cohérence l'utilisation du fichier d'entraînement, de l'aide-mémoire et des ressources complémentaires ; - Propose des activités supplémentaires, permettant, au choix, de poursuivre l'entrainement ou d'évaluer les acquis des élèves en fin de séquence ; - Présente les ressources complémentaires disponibles sur le site compagnon (https : //monde-cleo-francais. editions-retz. com) : matériel pour la classe (affichages référents...), activités d'entrainement supplémentaires, activités " Pour aller plus loin ", pictogrammes explicitant les consignes, tableaux de structuration des tâches, étiquettes de manipulation, programmation, évaluation (Scoromatic, " Je mesure mes progrès), etc.