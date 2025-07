Le yoga ayurvédique

À l'heure où l'offre de yoga se multiplie, ce guide illustré propose un retour aux sources de cette pratique millénaire et remet à l'honneur ses liens historiques avec la médecine ancestrale de l'ayurvéda.

Ces deux disciplines sont rarement abordées conjointement en France ; pourtant, combinées, elles offrent une méthode efficace pour atteindre l'équilibre intérieur, recouvrer une bonne santé et évoluer en harmonie avec son environnement.

Cet ouvrage met en avant le yoga comme pratique individuelle, autonome et inscrite dans la vie quotidienne de chacun•e. Il vous aidera d'abord à déterminer votre profil ayurvédique, (dosha) au moyen d'un questionnaire, afin de pouvoir construire votre pratique en fonction de votre constitution physique, mentale et émotionnelle profonde. Il propose ensuite une quinzaine de séquences de yoga complètes (comprenant exercices de respiration, postures et méditation guidée), illustrées et adaptées à votre dosha dominant, aux saisons ayurvédiques, à votre état émotionnel ou aux moments de la journée, le tout ponctué d'astuces personnalisées pour chaque profil en fonction de vos besoins.

Avec ces séquences, le yoga s'harmonisera à votre mode de vie, votre état de santé, votre situation personnelle et professionnelle du moment. Loin d'être figée, votre pratique évoluera avec vous et votre environnement !