Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La transition spirituelle

Hervé Solarczyk, G. C. Adams Junior

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Face à un monde moderne marqué par le doute et le scepticisme envers les croyances traditionnelles, George C. Adams Junior nous invite à reconsidérer ce que signifie croire en une réalité spirituelle.

Dans cet ouvrage novateur, l'auteur explore comment la spiritualité peut évoluer pour répondre aux exigences intellectuelles et morales du xxie siècle, sans sacrifier notre intégrité.

À travers une réflexion rigoureuse et accessible, l'auteur questionne les fondements des textes sacrés, les pratiques rituelles et les doctrines anciennes pour proposer une vision renouvelée de la foi.

En s'éloignant des dogmes figés, il montre qu'une spiritualité compatible avec la rationalité et la science peut émerger, offrant du sens et une connexion transcendante dans notre époque de transition.

Que nous soyons croyant désenchanté, athée curieux ou simplement en quête de réponses, ce livre nous invite à envisager une nouvelle manière de penser la religion: une spiritualité ancrée dans le présent et tournée vers l'avenir.

George C. Adams Junior, écrivain et penseur en sciences humaines, est également professeur adjoint à l'université Susquehanna de Selinsgrove, en Pennsylvanie (Etats-Unis).

Diplômé de l'Université Fordham, il a étudié avec le célèbre écothéologien Thomas Berry.

Par Hervé Solarczyk, G. C. Adams Junior
Chez Editions Oxus

|

Auteur

Hervé Solarczyk, G. C. Adams Junior

Editeur

Editions Oxus

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur La transition spirituelle par Hervé Solarczyk, G. C. Adams Junior

Commenter ce livre

 

La transition spirituelle

G. C. Adams Junior trad. Hervé Solarczyk

Paru le 11/06/2025

359 pages

Editions Oxus

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782848982212
9782848982212
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.