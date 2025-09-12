La transition spirituelle

Face à un monde moderne marqué par le doute et le scepticisme envers les croyances traditionnelles, George C. Adams Junior nous invite à reconsidérer ce que signifie croire en une réalité spirituelle.

Dans cet ouvrage novateur, l'auteur explore comment la spiritualité peut évoluer pour répondre aux exigences intellectuelles et morales du xxie siècle, sans sacrifier notre intégrité.

À travers une réflexion rigoureuse et accessible, l'auteur questionne les fondements des textes sacrés, les pratiques rituelles et les doctrines anciennes pour proposer une vision renouvelée de la foi.

En s'éloignant des dogmes figés, il montre qu'une spiritualité compatible avec la rationalité et la science peut émerger, offrant du sens et une connexion transcendante dans notre époque de transition.

Que nous soyons croyant désenchanté, athée curieux ou simplement en quête de réponses, ce livre nous invite à envisager une nouvelle manière de penser la religion: une spiritualité ancrée dans le présent et tournée vers l'avenir.

George C. Adams Junior, écrivain et penseur en sciences humaines, est également professeur adjoint à l'université Susquehanna de Selinsgrove, en Pennsylvanie (Etats-Unis).

Diplômé de l'Université Fordham, il a étudié avec le célèbre écothéologien Thomas Berry.