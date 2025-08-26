Comment survivre à Mercure rétrograde

Internet s'affole à chaque fois que Mercure rétrograde. Et il est vrai que ce phénomène cosmique, qui revient plusieurs fois par an, a un impact majeur sur nos vies car la rétrogradation de Mercure n'est pas juste une petite tempête stellaire dans un verre d'eau. C'est un puzzle cosmique complexe qui s'assemble plus ou (souvent) moins bien selon la constellation traversée (vous savez, le fameux «Mercure rétrograde en Poissons, Bélier ou Lion » !).

Et comme si ça n'était pas assez compliqué comme ça, les effets diffèrent en fonction de votre signe astrologique ! Mais pas de panique, l'auteure vous révèle ici tous ses secrets d'astrologue pour vous aider à comprendre ce passage et à le vivre avec zénitude.

Elle détaille dans un langage clair et très accessible les impacts de Mercure rétrograde pour chaque signe, chaque constellation, chaque thème astral et propose des « kits de survie» à base d'encens, bougies, pierres et cristaux, huiles essentielles, conseils feng shui.

Ainsi, vous saurez à quoi vous attendre et pourrez vous préparer au mieux afin de vivre cette période le plus sereinement possible et en évitant de prendre de mauvaises décisions ou de penser que votre vie est fichue.