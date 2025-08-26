Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Comment survivre à Mercure rétrograde

Sofia Pastor

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Internet s'affole à chaque fois que Mercure rétrograde. Et il est vrai que ce phénomène cosmique, qui revient plusieurs fois par an, a un impact majeur sur nos vies car la rétrogradation de Mercure n'est pas juste une petite tempête stellaire dans un verre d'eau. C'est un puzzle cosmique complexe qui s'assemble plus ou (souvent) moins bien selon la constellation traversée (vous savez, le fameux «Mercure rétrograde en Poissons, Bélier ou Lion » !).

Et comme si ça n'était pas assez compliqué comme ça, les effets diffèrent en fonction de votre signe astrologique ! Mais pas de panique, l'auteure vous révèle ici tous ses secrets d'astrologue pour vous aider à comprendre ce passage et à le vivre avec zénitude. 

Elle détaille dans un langage clair et très accessible les impacts de Mercure rétrograde pour chaque signe, chaque constellation, chaque thème astral et propose des « kits de survie» à base d'encens, bougies, pierres et cristaux, huiles essentielles, conseils feng shui.

Ainsi, vous saurez à quoi vous attendre et pourrez vous préparer au mieux afin de vivre cette période le plus sereinement possible et en évitant de prendre de mauvaises décisions ou de penser que votre vie est fichue.

Par Sofia Pastor
Chez Arcana Sacra

|

Auteur

Sofia Pastor

Editeur

Arcana Sacra

Genre

Astrologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Comment survivre à Mercure rétrograde par Sofia Pastor

Commenter ce livre

 

Comment survivre à Mercure rétrograde

Sofia Pastor

Paru le 11/06/2025

192 pages

Arcana Sacra

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380630619
9782380630619
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.