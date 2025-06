Tout a un prix. Sauf l'Amour. A Savannah, en Géorgie, tout le monde connaît les familles Darell et Fitzroy : elles règnent sur la ville depuis des décennies. Mais si devant les projecteurs, elles font mine de s'entraider, elles se vouent en réalité une haine sans merci. Bianca Darell déteste Bellamy Fitzroy. Surtout depuis qu'il lui a brisé le coeur et qu'elle a piétiné le sien en retour. Alors même que leur statut devrait les obliger à être irréprochables, ils ne manquent jamais une occasion de se provoquer, que ce soit à l'université ou lors de soirées mondaines. Mais aujourd'hui, les voilà contraints de payer le prix de leur héritage. Car les Darell et les Fitzroy veulent unir leurs forces. Et pour cela, Bianca et Bellamy doivent se fiancer. Ils vont alors comprendre que tout s'achète, sauf l'amour.