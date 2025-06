Grâce au but de Barô, le club italien revient à égalité dans ce cinquième match de la Ligue des néo-individualistes. Avec l'ultime but en ligne de mire, Isagi réclame Hiori, qu'il considère comme la dernière pièce nécessaire à son puzzle stratégique. Yô Hiori parviendra-t-il à se libérer de la malédiction qui le hante pour créer l'alchimie avec son nouveau partenaire ? Il le faudra, car la Ubers, de son côté, pourra compter sur des progrès explosifs permis par la fusion d'un Barô totalement émancipé et de coéquipiers galvanisés par un nouveau plan de jeu. Hiori et Isagi devront tout faire pour changer le cours du match, sans pour autant perdre de vue Kaiser, qui guette la moindre occasion de marquer.