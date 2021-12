En 1972, Jean Pacôme Juliard naît dans la ville de Cayenne en Guyane Française. Ses parents, des exploitants agricoles, l'élèvent au sein d'une famille de douze enfants. Il fait des études de gestion comptable et bureautique, décrochant au passage quelques diplômes. A la suite de son service militaire à l'âge de 24 ans, il reprend l'activité agricole avec l'aide de sa compagne. Ensemble, ils ont une fille. Par ailleurs, de 1996 à 2010, Jean Pacôme Juliard participe à la rédaction de quelques rapports, notamment sur la toxicomanie et le logement. Il fait ses preuves dans la presse écrite en tant que correspondant local couvrant les évènements politiques et économiques pour le quotidien " France-Guyane ". Jean Pacôme Juliard se voit bientôt frappé par un tout autre destin lorsque sa compagne décède des suites d'un cancer. Ce tragique évènement a pour conséquence de le confronter au doute de l'existence et s'interroger sur l'avenir de son enfant. A la recherche d'un bonheur perdu, il comprend que sa vie de célibat n'a pas lieu d'être et s'inscrit sur un site de rencontre. En parallèle, il trouve une unique possibilité d'embauche qui le contraint à partir en Guadeloupe. L'expérience n'est pas concluante et, à son retour en Guyane, il est surpris par le nombre de messages reçus durant son déplacement. C'est pour lui le déclic de ce premier roman : J'ai lu vos lettres Nadezhda. L'auteur y partage son bonheur d'écrire toutes ses émotions. C'est ainsi qu'il décrit et développe, à travers quelques lettres, sa passion du voyage. Dans ses échanges de récits et de poèmes, il est inspiré par les thèmes de la bienfaisance, le bonheur du partage, le rêve d'une vie meilleure et d'une famille heureuse avec une femme venue d'ailleurs.