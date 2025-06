Géopolitique des espaces maritimes

Perturbation des exportations de blé en mer Noire, accident de l'Ever Given dans le canal de Suez, attaques houties sur le trafic maritime en mer Rouge ou assèchement des écluses du canal de Panama... , autant d'exemples qui montrent que la mondialisation demeure intrinsèquement dépendante des espaces maritimes. Une dépendance qui dépasse largement le seul cadre de l'économie et du commerce international : les mers et les océans constituent depuis toujours l'une des matrices vitales des équilibres climatiques et environnementaux planétaires, dont dépendent tant d'activités humaines. La maritimisation du monde soulève en parallèle de nombreux enjeux dans les champs des sciences politiques et des relations internationales. Comment en sommes-nous arrivés à une telle dépendance à ces espaces maritimes ? Quels enjeux d'appropriation, mais aussi de gouvernance sécuritaire et environnementale soulèvent-ils ? En quoi, et pourquoi, sont-ils des lieux privilégiés de la confrontation entre puissances ? Dans quelle mesure présentent-ils, en parallèle, des opportunités uniques d'échange et d'intégration ? En proposant un regard géopolitique, cet ouvrage embarque son lecteur pour un voyage autour du monde à la rencontre des mers et des océans, à l'heure des défis posés par l'accentuation des risques environnementaux, l'essor des tensions interétatiques, et le développement des menaces transnationales.