A la mort de sa mère, elle n'a rien senti. Ni tristesse, ni joie, ni colère. Quinze ans plus tard, elle décide de mener l'enquête et de comprendre pourquoi sa mère et elle n'ont jamais pu s'aimer. Qui était cette femme, au-delà de sa grande beauté ? A quelles fragilités renvoyait sa dureté ? Son coeur était-il vide et froid comme celui de la Reine des neiges ? Un texte d'une sincérité bouleversante. Béatrice Hammer est romancière, scénariste et réalisatrice. Elle a publié une quinzaine d'ouvrages, qui lui ont valu régulièrement des prix de lecteurs. Les éditions d'Avallon ont republié l'intégralité de ses romans : Kivousavé (prix Goya), Cannibale Blues (Attention talent des libraires de la Fnac), Lou et Lilas, Green. com, Les violons de Léna, Ce que je sais d'elle, Les Fantômes du passé, Une Baignoire de sang (polar) ainsi que deux romans inédits : La petite chèvre qui rêvait de prix littéraires et A la lisière des vagues. Les éditions d'Avallon viennent également de publier son recueil de nouvelles, Amours plurielles. et sa pièce de théâtre Aristides, qui évoque la figure d'Aristides de Sousa Mendes, Juste parmi les nations.