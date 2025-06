Le loup qui voulait aller à l'école

« J’ai dédicacé ce titre aux enseignants car nous partageons avec eux une relation privilégiée. Depuis la première histoire, Le loup qui voulait changer de couleurs, ils sont présents à nos côtés et j’ai toujours une pensée pour eux et leurs heures de classe quand j’écris une nouvelle aventure. Maître, maitresse, professeur, professeurs, quels magnifiques métiers de transmission ! Respect à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs ! Personnellement ! J’ai également très à cœur d’aller dans les classes à la rencontre des enfants pour transmettre mon plaisir d’écrire, entretenir et partager l’étincelle de la création ! »