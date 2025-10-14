Inscription
#Roman francophone

Radieuses

Patricia Ryckewaert, Rachel Rita Cohen

ActuaLitté
Patricia Ryckewaert et Rachel Rita Cohen ne se sont jamais rencontrées à l’heure où elles échangent cette correspondance sensible et généreuse. Deux femmes fortes et blessées qui ont le même besoin de nouer du désir à la Langue, de secouer les certitudes, d’ensoleiller l’écriture, d’accueillir le frisson des choses et l’infini de l’autre. Ce recueil est un espace confidentiel et parfumé où le monde est invité. « Le temps d’un poème, nous nous sommes tant aimées, soeurs, confidentes et passagères. »

Par Patricia Ryckewaert, Rachel Rita Cohen
Chez Chèvre-feuille étoilée

|

Auteur

Patricia Ryckewaert, Rachel Rita Cohen

Editeur

Chèvre-feuille étoilée

Genre

Poésie

Radieuses

Patricia Ryckewaert, Rachel Rita Cohen

Paru le 16/05/2025

96 pages

Chèvre-feuille étoilée

12,00 €

ActuaLitté
9782367951676
