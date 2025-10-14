Patricia Ryckewaert et Rachel Rita Cohen ne se sont jamais rencontrées à l’heure où elles échangent cette correspondance sensible et généreuse. Deux femmes fortes et blessées qui ont le même besoin de nouer du désir à la Langue, de secouer les certitudes, d’ensoleiller l’écriture, d’accueillir le frisson des choses et l’infini de l’autre. Ce recueil est un espace confidentiel et parfumé où le monde est invité. « Le temps d’un poème, nous nous sommes tant aimées, soeurs, confidentes et passagères. »