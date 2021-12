L'ère du mal. Militartiste : le nouveau visage de la poésie

L'ère du mal, le premier recueil de poésie de Paul-Tidiane Okimba résume, en trois parties, sa vision et ses réflexions sur quelques problèmes du monde contemporain, comme la responsabilité de l'Homme. Il y parle également d'amour et de la vie militaire. Paul-Tidiane Okimba est né en 1977 à Bangui en République Centrafricaine, où il fait une partie de ses études primaires. Fils de diplomates, il quitte tôt sa terre natale et suis ses parents dans un long périple autour du monde et côtoie des cultures différentes. Passionné de littérature et de poésie, il s'est mis à l'écriture dès son jeune âge et possède un talent particulier pour la poésie. A la suite d'un baccalauréat scientifique, il poursuit des études pour être pilote d'avion. Il s'engage en 2004 dans la légion étrangère, où il entame une carrière de militaire. En parallèle, il se consacre toujours à sa passion pour l'écriture. Aujourd'hui, Sergent et chef de groupe d'infanterie, il puise son inspiration dans son travail, son vécu en tant que soldat et ses expériences de la vie de tous les jours.