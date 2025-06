La vie (très) secrète des manchots

Depuis l'Antiquité et Aristote, confortés des siècles plus tard par Buffon et son Histoire naturelle, nous prêtons à tort des qualités ou des défauts humains aux animaux - et ce, malgré les progrès de la science et des technologies. Avec son humour très british, Lucy Cooke, , explore cette volonté d'identification et donne à voir une réalité bien différente de ce que l'imaginaire collectif a produit comme approximations et contre-vérités au sujet de nos amies les bêtes. Du manchot pervers au panda diplomate, en passant par la hyène féministe : la célèbre zoologiste anglaise nous présente six histoires aussi cocasses qu'édifiantes, qui dissèquent les plus grands mythes animaliers et font voler en éclats nos idées préconçues. Formée à Oxford auprès de Richard Dawkins, Lucy Cooke s'est spécialisée dans l'étude du comportement animal. Finaliste du prestigieux Royal Society Science Prize, son livre a été traduit en une vingtaine de langues. Elle a également publié, aux Editions Albin Michel, Bitch. Le pouvoir des femelles dans le monde animal.