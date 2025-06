A l'aube de l'effondrement de la civilisation occidentale, un groupe connu sous le nom de Pulldogs voit son existence bouleversée par une avancée révolutionnaire : les nanites, de minuscules robots capables de manipuler la matière à l'échelle moléculaire. Libérés des contraintes alimentaires, capables de créer objets et ressources à volonté grâce à la 3D et au cloud computing, les Pulldogs choisissent une voie qui semble à la fois utopique et archaïque : revenir à l'essentiel, retrouver un équilibre. Mais cette nouvelle vie, aussi séduisante qu'elle puisse paraître, est-elle véritablement une Arcadie, ou cache-t-elle des défis insoupçonnés ? Les Itinérants est un roman solarpunk qui explore les possibles d'une société post-effondrement. A travers une science-fiction lucide, écologique et profondément humaniste, Francesco Verso livre une réflexion aussi stimulante qu'inspirante sur l'avenir, le progrès, et notre capacité à nous réinventer. Francesco Verso est un auteur italien multi-primé de science-fiction, connu pour ses récits visionnaires et engagés. Avec un style audacieux et une imagination foisonnante, il explore les futurs possibles de l'humanité à travers des thèmes comme l'écologie, la technologie et l'altérité. Fondateur du projet éditorial Future Fiction, il défend une SF mondiale, inclusive et résolument tournée vers demain.