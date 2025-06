Après plusieurs années de conflit, des centaines de milliers de morts, un "accord" est trouvé dans la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine, qui gèle de facto le front et récompense l'agresseur en lui sacrifiant les territoires annexés. Mais qu'advient-il ensuite ? Nous sommes en mars 2028. Les troupes russes s'emparent de la petite ville estonienne de Narva, franchissant la frontière d'un territoire protégé par l'OTAN : l'agression des pays baltes commence... L'Europe ne s'est pas suffisamment réarmée depuis la fin de la guerre en Ukraine, et la plupart des nations dotées d'une puissance militaire significative ont désormais à leur tête des chefs d'Etat nationalistes. L'article 5 de l'OTAN, qui prévoit de venir en aide à l'un de ses membres s'il est attaqué, va-t-il s'appliquer ? L'Alliance prendra-t-elle le risque d'une guerre totale, alors que la diplomatie russe joue l'apaisement tout en brandissant la menace nucléaire ? Deuxième choc : Un sous-marin russe se dirige vers l'île Hans, située entre le Canada et le Groënland, pour y établir une base stratégique. L'affrontement paraît inévitable... Nous avons pris l'habitude de nous dire que ces histoires d'anticipation finissent toujours bien. Et si, cette fois-ci, ce n'était pas le cas ? Les "jeux de guerre" sont utilisés depuis longtemps par les armées du monde entier, manipulant des outils de prédictibilité sophistiqués nourris par nos connaissances politiques, stratégiques, mais aussi sociales et économiques, afin d'éclairer un futur proche et de se prémunir contre le pire. Le professeur et expert militaire Carlo Masala déroule ici un scénario implacable pour mettre en lumière les risques majeurs et immédiats qui guettent nos sociétés occidentales. Immense succès en Allemagne et en cours de traduction dans toute l'Europe, La guerre d'après est un essai de géopolitique-fiction fascinant, qui se lit comme l'avertissement ultime face à notre inaction collective. Traduit de l'allemand par Olivier Mannoni