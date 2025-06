Pour restaurer la grandeur d'une nation, un magnat russe s'apprête à plonger le monde dans le chaos. Seule Frances Coffey, une légende de la CIA, peut y faire obstacle. Mais, pour l'épauler, elle a besoin de quelqu'un d'exceptionnel : ce sera Argylle. Depuis un terrible traumatisme subi à l'adolescence, il végète, érigeant des barrières pour se protéger. Jusqu'au jour où un instant de compassion et un éclair de génie attirent l'attention de Coffey. Elle sait tout du sombre passé d'Argylle : ce qui le hante fait de lui la personne la mieux armée pour rejoindre son équipe. De la jungle thaïlandaise aux boulevards de Monaco, des monastères du mont Athos à une caverne oubliée dans les montagnes polonaises, le jeune homme va vivre une formation accélérée digne d'un grand huit mortel. Car plus l'espion est grand, plus le mensonge l'est. Un roman d'aventures où l'espionnage est la tenue de camouflage d'une enquête au long cours. Juliette Einhorn, Le Monde des livres.