Défense d'extinction

D'ici un siècle, peut-être davantage. Au fin fond de la taïga russe, des milliers d'années après leur disparition, les mammouths foulent à nouveau la Terre... et meurent. Mais si le clonage d'ADN exhumé du permafrost dont ils sont issus garantit l'inné, il n'assure en rien l'acquis. Désarmés, sans le savoir et l'expérience des matriarches d'une génération antérieure inexistante, les géants dépérissent. Or, il existe peut-être une solution ? : Damira Khismatullina, éthologue de renommée mondiale, spécialiste des pachydermes qui a dédié sa vie à la défense des éléphants du continent africain - en vain. A cette nuance près que Damira a été assassinée par des braconniers il y a bien longtemps. Qu'à cela ne tienne ? : les scientifiques russes disposent d'un atout. Effrayant, terrible, résolument contre-nature... "Tout à la fois époustouflant et déchirant". Charlie Jane Anders - The Washington Post