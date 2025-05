La bataille de la pierre noire

Conan le Cimmérien est hanté par des ombres, des cauchemars vivants connectés à un mystérieux symbole d'oeil gravé dans la Pierre Noire. Le mal indescriptible annoncé par Thulsa Doom plane sur l'ère Hyborienne et sur toutes les époques qui lui sont lié... et il faudra plus qu'un barbare solitaire pour arrêter sa marche à travers le temps, l'espace et la raison ! Spin-off de la nouvelle série Conan le Barbare, acclamée par la critique et plébiscitée par le public, cet événement épique convoque le multivers et met en vedette le héros titulaire emblématique, mais aussi Dark Agnes, Solomon Kane et une foule de personnages créés par Robert E. Howard. Les fans de fantasy ne voudront pas manquer ça !