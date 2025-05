A offrir à la meilleure maîtresse du monde. Capucine Lewalle et Maud Legrand mettent à l'honneur toutes les maîtresses d'école ! Celles (et ceux) qui grâce à leur ingéniosité, leur imagination débordante, leur bienveillance, leur humour, marqueront les esprits des petits lecteurs pour longtemps. Un livre en format cartonné, à offrir à la fin de l'année à son maître ou sa maîtresse et à lire en famille !