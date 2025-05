Qu'est-ce qu'être un homme, un " vrai " ? Etre actif, puissant et pénétrant ? Se contrôler et se montrer invulnérable ? Avoir de multiples partenaires sexuelles ? Coucher avec des " vrais mecs " ? A partir d'entretiens approfondis avec des hommes, Florian Vörös explore les imaginaires sexuels masculins à l'aune d'une pratique très courante, mais peu étudiée par les sciences sociales : le visionnage de pornographie. En mêlant conversations entre hommes sur le désir et le plaisir sexuels et réexion d'inspiration féministe sur les normes, les hiérarchies et les violences de genre, cet ouvrage décrit avec minutie la fabrique sexuelle de la masculinité blanche. Loin des discours alarmistes et de la panique morale entourant la pornographie et grâce à des comparaisons entre cultures sexuelles gay et hétéro, il interroge l'adhésion des hommes à un modèle hégémonique de masculinité, fondé sur une virilité pensée comme naturelle. A travers l'exploration de la manière dont la domination masculine se noue dans les fantasmes, Désirer comme un homme participe à l'une des discussions centrales du féminisme : comment débarrasser la sexualité des préjugés et violences sexistes.