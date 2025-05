Cette inconnue est-elle leur soeur ? Leur ennemie ? Ou les deux ? La famille Delaporte est un modèle de réussite. Jean-Pierre, patriarche charismatique, règne sur son clan comme sur ses affaires ? : avec assurance, flair... et séduction. Ses deux fils, Tristan et Julien, semblent avoir tout pour être heureux. Jusqu'au jour où Nathalie surgit dans leur vie. Elle prétend être leur soeur, la fille adultérine de Jean-Pierre. Son arrivée fissure lentement les fondations de cette famille unie. Jean-Pierre, aveuglé par l'apparition de cette fille "? tombée du ciel ? ", lui accorde une confiance sans borne. Et si Tristan veut la croire, Julien s'y refuse. Alors ?? Cette femme est-elle leur soeur inespérée ou une manipulatrice décidée à voler 'héritage et à détruire les Delaporte ?? Un thriller familial au suspense magistral, porté par le maître de la révélation finale.