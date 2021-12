Transmettons deux choses à nos enfants: Des racines et des ailes

Cassée par un système scolaire trop rigide, mon chemin m'ayant amené à devenir Coach Parental et Psychothérapeute, je suis persuadée qu'il existe en chaque enfant un potentiel, si son entourage prend le temps de comprendre sa manière d'être et de penser. Mes nombreuses formations en coaching parental, neurosciences, m'ont permis de comprendre à quel point chaque être humain est unique. La découverte des intelligences multiples, l'apprentissage de la psychologie positive et énergétique m'ont amenée à vouloir transmettre des outils efficaces et pratiques permettant aux parents comme à tous ceux en contact avec "l'enfant" de l'aider à dépasser ses peurs et ses obstacles. A travers cet ouvrage unique rassemblant un ensemble de méthodes novatrices en Psychologie , je ne donne aucune leçon, mais souhaite insuffler des valeurs de vie ainsi que des méthodes issues des dernières recherches en neurosciences. S' il n'y a pas d'école de parents, ce livre pourra donc apporter des réponses concrètes à ceux qui exercent l'un des métiers les plus difficile au monde. Au fil des chapitres, je vous invite à porter un nouveau regard sur vos enfants, et à développer leur potentiel.