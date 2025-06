Avec "Histoires naturelles", Jules Renard se révèle poète et chasseur d'images animé par un intense amour de la nature. En disciple des Naturalistes, l'auteur de "Poil de Carotte" fixe ici les figures des animaux par des traits brefs et fermes, en se servant d'un jeu subtil d'analogies picturales et musicales. S'en tenant à la manière propre aux classiques, il touche à la poésie pure avec une imagination lucide et une subtile ironie. Plein de ferveur, son amour des animaux l'inspire tout entier. Sa phrase nous fait entendre le chant de l'alouette comme elle nous évoque la splendeur princière du paon. Le compositeur Maurice Ravel ne s'y est d'ailleurs pas trompé en donnant une merveilleuse transcription musicale à plusieurs de ces "Histoires naturelles".