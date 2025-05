Une épopée éblouissante qui traverse décennies et continents, best-seller du New York Times. Kyoto, 1948. Nori Kamiza n'a que huit ans lorsque sa mère l'abandonne chez sa grand-mère. La famille Kamiza est parmi les plus nobles du Japon, or Nori, aux cheveux crépus et à la peau foncée, est le fruit d'une relation scandaleuse avec un étranger. Sa grand-mère va alors tout faire pour la cacher, l'installant au grenier et l'obligeant à subir des traitements pour la rendre plus "japonaise" . Résiliente, Nori accepte son sort. Mais, l'arrivée de son demi-frère aîné légitime, Akira, change tout. Il lui ouvre les portes d'un monde où elle n'est pas une intruse, mais un être digne d'amour. Cependant tout a un prix. Et la liberté de Nori exigera plus d'un sacrifice... Une épopée éblouissante qui traverse décennies et continents avec une grâce inouïe. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sarah Tardy A propos de l'autrice Après avoir obtenu un diplôme en littérature anglaise et écriture créative au Boston College, Asha Lemmie a déménagé à New York où elle a travaillé dans l'édition. Tant de nuances de pluie est son premier roman. "Ce beau roman grave explore la condition de la femme dans un pays en pleine mutation [... ] Un premier roman épique et poétique". Monica Sabolo, ELLE "Une longue quête de liberté et d'identité, où l'on suit Noriko à travers une histoire tragique universelle". Blandine Pied, La Voix du Nord " Une fresque romanesque endiablée. " Sophie Laurant, Le Pèlerin