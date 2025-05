Les recettes d'Elisabeth

Qui a dit que santé devait rimer avec austérité ? Certainement pas Elisabeth Loncke ! Manger gourmand, en respectant son corps et en prenant soin de soi, tel est son mantra. Découvrez 60 recettes sans gluten : simples, délicieuses, saines et adaptées à toutes les formes d'intolérance ou d'exclusion alimentaires. C'est ce qu'Elisabeth appelle "la cuisine du sans" : sans oeufs, sans sucre, sans lactose, sans farine, sans gluten... mais surtout sans frustration ni privation ! VOUS AUSSI, REGALEZ-VOUS AVEC : - 20 recettes de boulange : pains, baguettes, brioches, etc. - 20 recettes salées : crackers, pizzas, pâtes, quiches... pour bruncher, prendre l'apéritif ou partager un bon repas ; - 20 recettes sucrées : madeleines, cookies, tartes, gaufres, sablés... pour tous les goûts et toutes les occasions. Le tout accompagné des conseils et astuces d'Elisabeth, mais aussi d'un système de pictogrammes pour mieux vous repérer et choisir vos recettes. Un ouvrage complet de recettes saines et savoureuses pour se faire plaisir tout en prenant soin de sa santé ! Elisabeth Loncke est une épicurienne qui partage sur son compte Instagram @elisabeth_loncke des recettes saines et gourmandes, adaptées à toutes les formes d'exclusions alimentaires. Plus de 500 000 abonnés la suivent au quotidien pour profiter de ses astuces, ses recettes et sa bonne humeur ! Avec la relecture experte d'une nutritionniste : AlexandraRetion