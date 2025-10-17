Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Libération

Rosa de Viña, Nono Granero, Isabelle Taillandier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Voici une nouvelle surprenante, chargée d’humour noir et de démesure, récit d’une vieille dame frappée de ce qu’elle appelle « le syndrome du narrateur », et qui n’hésite pas à truffer sa logorrhée de notes dans lesquelles elle interpelle le lecteur. La vieille dame raconte, amplifie ses souvenirs (ou pas), les améliore (ou pas), manipule le lecteur (ou pas).

Le texte original a reçu le Premio internacional de cuentos Max Aub en 2023

Par Rosa de Viña, Nono Granero, Isabelle Taillandier
Chez Editions de la Reine Blanche

|

Auteur

Rosa de Viña, Nono Granero, Isabelle Taillandier

Editeur

Editions de la Reine Blanche

Genre

Littérature Espagnole

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

A mon âge, on pourrait croire que c’est le cadet de mes soucis. On pourrait croire que c’est le cadet de mes soucis parce que je ne comprends rien à rien et que la mort est à l’affût. Voilà pourquoi, à mon grand âge, peu m’importe qu’on me teigne les cheveux en rose, qu’on me demande plus d’argent pour un produit ou qu’on me vende du poisson pourri. On croit que les vieilles gâteuses comme nous, on se rend compte de rien, que de toute façon on a un pied dans la tombe, et qu’on s’en fiche. Mais, en réalité, ce n’est qu’une impression.

 
 

 

DOSSIER - Le Salon d'automne de l'édition indépendante, du 21 au 23 novembre 2025

Retrouver tous les articles sur Libération par Rosa de Viña, Nono Granero, Isabelle Taillandier

Commenter ce livre

 

Libération

Rosa de Viña, Nono Granero trad. Isabelle Taillandier

Paru le 01/06/2025

44 pages

Editions de la Reine Blanche

5,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782491528393
9782491528393
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.