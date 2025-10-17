Voici une nouvelle surprenante, chargée d’humour noir et de démesure, récit d’une vieille dame frappée de ce qu’elle appelle « le syndrome du narrateur », et qui n’hésite pas à truffer sa logorrhée de notes dans lesquelles elle interpelle le lecteur. La vieille dame raconte, amplifie ses souvenirs (ou pas), les améliore (ou pas), manipule le lecteur (ou pas).
Le texte original a reçu le Premio internacional de cuentos Max Aub en 2023
Par
Rosa de Viña, Nono Granero, Isabelle Taillandier
Chez Editions de la Reine Blanche
0 Réactions | 0 Partages
Editeur
Genre
Littérature Espagnole
0
Commentaires
0
Partages
A mon âge, on pourrait croire que c’est le cadet de mes soucis. On pourrait croire que c’est le cadet de mes soucis parce que je ne comprends rien à rien et que la mort est à l’affût. Voilà pourquoi, à mon grand âge, peu m’importe qu’on me teigne les cheveux en rose, qu’on me demande plus d’argent pour un produit ou qu’on me vende du poisson pourri. On croit que les vieilles gâteuses comme nous, on se rend compte de rien, que de toute façon on a un pied dans la tombe, et qu’on s’en fiche. Mais, en réalité, ce n’est qu’une impression.
DOSSIER - Le Salon d'automne de l'édition indépendante, du 21 au 23 novembre 2025Retrouver tous les articles sur Libération par Rosa de Viña, Nono Granero, Isabelle Taillandier
Paru le 01/06/2025
44 pages
Editions de la Reine Blanche
5,00 €
Commenter ce livre