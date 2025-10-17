Libération

Voici une nouvelle surprenante, chargée d’humour noir et de démesure, récit d’une vieille dame frappée de ce qu’elle appelle « le syndrome du narrateur », et qui n’hésite pas à truffer sa logorrhée de notes dans lesquelles elle interpelle le lecteur. La vieille dame raconte, amplifie ses souvenirs (ou pas), les améliore (ou pas), manipule le lecteur (ou pas).

Le texte original a reçu le Premio internacional de cuentos Max Aub en 2023