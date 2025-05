Homo solaris

A l'aube d'une nouvelle ère, l'humanité se prépare à sauter un pas historique : l'établissement d'une société multiplanétaire. Bientôt, des hommes et des femmes choisiront de laisser derrière eux la Terre qu'ils arpentent depuis 2 millions d'années pour aller vivre sur Mars et dans le système solaire. Cet essai audacieux explore cette révolution humaine, rendue possible par une industrie nouvelle nommée New Space, où la technologie, l'ingénierie et l'esprit d'innovation se conjuguent pour transformer une idée futuriste en réalité tangible. Des projets fascinants comme des vignes cultivées en microgravité par -4 C° ou des cités dômes sur Mars chauffées par des panneaux solaires et l'énergie nucléaire illustrent les ambitions grandioses de ceux qui oeuvrent à bâtir une véritable "civilisation de l'espace" . Au-delà de la technologie, ce livre pose des questions essentielles : comment concevoir une communauté humaine durable, responsable, sur la planète rouge ? Quelles valeurs façonneront ces futures sociétés ? Et comment l'expansion humaine dans l'espace s'inscrit-elle dans le défi écologique auquel nous devons faire face sur Terre ? Pierre-José Billotte est un pionnier du New Space en France. Il anime le collectif des assises du New Space, un think tank réunissant les dixhuit organisations du spatial français, dont le CNES, l'ESA, l'Université de Toulouse, Supaéro... .