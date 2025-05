Qui n'a jamais évoqué avec ses proches, ses amis ou ses collègues, ses voisins, ou entendu ceux-ci parler de leurs voisins ? Tout le monde ou presque vit avec des voisins et chacun est le voisin d'autres personnes. C'est pourquoi les relations de voisinage constituent un fait social de grande importance. Elles sont l'objet de nombreux discours (communs, médiatiques, politiques) et au coeur d'une pluralité d'actions et de dispositifs, privés ou publics, qui visent à les développer, à les renforcer, ou au contraire à les réguler, afin de bien ou mieux vivre ensemble. Mais comment voisine-t-on ? Basé sur une grande enquête menée dans différents contextes résidentiels (quartiers bourgeois, quartiers populaires, petites villes périurbaines, communes rurales), cet ouvrage répond à cette interrogation en montrant ce que voisiner veut dire aujourd'hui. A travers leurs analyses, les auteurs apportent un regard novateur sur les questions de mixité sociale, de ségrégation, de cohabitation, d'inégalités urbaines et d'intégration sociale.