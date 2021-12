Humain écoute : parlons tout simplement de Dieu

" Cet Amour est exactement le même que celui dont Dieu nous inonde, je le reçois, et je le donne à mes enfants adorés, à mon Amour éternel, et à tous ceux que j'aime et qui m'aiment, notre famille, parents, amis, frères et soeurs. " Avec conviction et une démonstration empirique, P.L.R. Levoir nous ramène à quelques valeurs et principes chrétiens fondamentaux. Afin de ne pas sombrer dans le désespoir face aux difficultés de son parcours, cette mère de 39 ans fait appel à l'amour de Dieu. L'auteur nous invite à nous rappeler les textes sacrés qui nous enseignent l'amour du prochain et le pardon. Sur le chemin du bonheur et de la paix, la tolérance est un atout incontournable.