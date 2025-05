Défonce verticale

"Comme un enfant devant un gigantesque puzzle à trois dimensions, je jouais avec chaque élément. Chaque plaque ou plaquette, chaque écaille, chaque dalle était une nouvelle énigme, jusqu'à ce que le tout s'emboîte". Californie, années 1970. L'escalade libre est en plein essor et s'imprègne des idéaux de la culture hippie, baignée de rock et de substances illicites. A la croisée de ces mondes, Jim Bridwell déboule au Yosemite et révolutionne l'escalade de grandes parois. Ce livre est le récit de ses expéditions, intense et haut en couleur, à l'image de l'homme passionné et du grimpeur de l'extrême qu'il était.