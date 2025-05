Pour l'amour d'une mère

Voici l'histoire d'une vie. Voici l'histoire d'un peuple. Voici, contre l'oppression et l'oubli, le combat de la communauté assyrochaldéenne pour la vérité, celui de ces chrétiens d'Orient qui, entre martyre et splendeurs, s'attachent à cultiver la mémoire des siècles et s'efforcent de construire un avenir possible. Plongeant dans les profondeurs de sa langue maternelle, l'araméen, la langue du Christ, et dans son patrimoine religieux, qui remonte à l'aube du christianisme en Orient, Joseph Yacoub nous entraîne aux sources de sa Syro- Mésopotamie natale et raconte l'histoire de sa communauté marquée par le génocide dont ses parents furent rescapés. Une histoire d'errance courant de l'Iran au Caucase, de la Géorgie à la Syrie et du Liban à la France qui l'a conduit à s'interroger : Qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Quelle place en diaspora, c'est-à-dire dans les pays de la dispersion ? Eclairant l'actualité brûlante à l'aune du terrible passé, une histoire bouleversante qui délivre le plus universel des messages. Professeur honoraire à l'université catholique de Lyon et premier titulaire de la Chaire UNESCO "Mémoire, cultures et interculturalité" , Joseph Yacoub est l'auteur de nombreux ouvrages dont Oubliés de tous : les Assyro-Chaldéens du Caucase, co-écrit avec Claire Yacoub, et Qui s'en souviendra ? Ecrivain-voyageur et photographe, Pascal Maguesyan est le cofondateur de l'association Mesopotamia. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Chrétiens d'Orient : ombres et lumières et Mesopotamia, une aventure patrimoniale en Irak.